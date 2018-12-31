Пн, 31.12.2018
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  • В полицию подали заявления о побоях, драке и угрозе убийством

В полицию подали заявления о побоях, драке и угрозе убийством

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Домашнее насилие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks

В среду, 28 декабря, в полицию Ляэне-Вирумаа сообщили о трех случаях, связанных с угрозами или ненадлежащим физическим обращением, передает Virumaa Teataja.

Сначала в полицию было подано заявление о том, что в волости Вяйке-Маарья 55-летнюю женщину ударил ее 42-летний сожитель.

В деревне Ассамалла, волость Тапа, в тот же день произошла драка, в ходе которой пострадал 31-летний мужчина. Точные обстоятельства инцидента буду выяснены в ходе уголовного дела.

В волости Раквере полиция задержала 52-летнего мужчину, который подозревается в угрозах убийством своей 58-летней жене.

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