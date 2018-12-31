В полицию подали заявления о побоях, драке и угрозе убийством
31 декабря 2018, 13:49
В среду, 28 декабря, в полицию Ляэне-Вирумаа сообщили о трех случаях, связанных с угрозами или ненадлежащим физическим обращением, передает Virumaa Teataja.
Сначала в полицию было подано заявление о том, что в волости Вяйке-Маарья 55-летнюю женщину ударил ее 42-летний сожитель.
В деревне Ассамалла, волость Тапа, в тот же день произошла драка, в ходе которой пострадал 31-летний мужчина. Точные обстоятельства инцидента буду выяснены в ходе уголовного дела.
В волости Раквере полиция задержала 52-летнего мужчину, который подозревается в угрозах убийством своей 58-летней жене.