Департамент обратился к жителям Эстонии: в страну пытаются попасть нелегальные иммигранты, будьте внимательны!

Начиная с воскресенья, 30 декабря пограничники на Нарвском погранпункте задержали граждан Сенегала, Конго и Кот-д’Ивуара, которые предъявили на границе поддельные паспорта болельщиков.

Все трое были возвращены в Россию, сообщил BNS представитель Департамента полиции и погранохраны. Подобные инциденты за последние дни были зафиксированы на белорусско-польской и белорусско- литовской границах.

«Поскольку срок действия так называемых паспортов болельщиков истекает 31 декабря 2018 года, количество попыток незаконной иммиграции в Эстонию через ее восточную границу может увеличиться», - сообщил BNS руководитель интегрированного бюро департамента Эгерт Беличев.

«С мая этого года и по сегодняшний день пограничники пресекли почти 150 попыток незаконной иммиграции в Эстонию людей, прибывших в Россию с паспортами болельщиков ФИФА, но затем собиравшихся через Эстонию проникнуть в Европу. Нелегальные иммигранты используют для этого поддельные паспорта футбольных болельщиков, тайники в иностранных грузовиках или автобусах, пытаются просто перейти границу в юго-восточной части страны, где эстонские пограничники задерживают их по одиночке и группами», - описал Беличев.

В связи с этим Департамент полиции и погранохраны призвал жителей приграничных регионов Эстонии сообщать властям обо всех подозрительных лицах.

«Мы просим, чтобы обо всех, в ком по поведению и внешнему виду можно заподозрить незаконно прибывшего в Эстонию нелегала, сообщали бы по короткому номеру тревоги 112», - отметил Беличев.

По его словам, аналогичная опасность усиления нелегальной иммиграции может возрасти и на границу Финляндии и России.

На время проведения матчей Чемпионата мира власти России разрешили въезд в страну лицам, имеющим паспорта болельщиков на несколько матчей. К началу матчей Чемпионата мира было выдано почти 1,5 млн паспортов болельщика, из которых более половины получили граждане России, 61 000 - китайцы и 50 000 — граждане США.