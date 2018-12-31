Пн, 31.12.2018
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Завтра Пирита переходит на новую систему вывоза отходов

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Пляж Пирита. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

На 31 декабря в Пирита были заключены 3245  договоров о переходе на новый порядок вывоза отходов с Таллинским центром обработки отходов. Это - более половины всех потенциальных клиентов. Крайне необходимо, чтобы к ним срочно присоединились и оставшиеся, передает Раэпресс.

Специалисты центра подсчитали, что при том же объеме и частоте вывоза стоимость услуги останется той же или даже немного снизится. Вывозить будет АО "Ээсти кесконнатеэнузед", которое и сейчас обслуживает многих клиентов в районе.

Чтобы система с нового года заработала, жителям и квартирным товариществам проще всего договор о вывозе заключить в электронной среде:  www.prugi.ee, но можно и в самом  Таллинском центре обработки отходов по адресу: ул. Садама, 17. по понедельникам с 14 до 18 часов, а также в Пиритаской управе (улица Клоостри, 6). Информация на сайте  www.prugi.ee или телефону 616 4000.

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