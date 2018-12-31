Завтра Пирита переходит на новую систему вывоза отходов

Специалисты центра подсчитали, что при том же объеме и частоте вывоза стоимость услуги останется той же или даже немного снизится. Вывозить будет АО "Ээсти кесконнатеэнузед", которое и сейчас обслуживает многих клиентов в районе.

Чтобы система с нового года заработала, жителям и квартирным товариществам проще всего договор о вывозе заключить в электронной среде: www.prugi.ee, но можно и в самом Таллинском центре обработки отходов по адресу: ул. Садама, 17. по понедельникам с 14 до 18 часов, а также в Пиритаской управе (улица Клоостри, 6). Информация на сайте www.prugi.ee или телефону 616 4000.