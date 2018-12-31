Английская полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: AFP / Scanpix

39 участников одной вечеринки арестованы в Лондоне по подозрению в покушении на убийство человека, который в критическом состоянии доставлен в больницу.

Мужчина тридцати с небольшим лет был обнаружен на улице с ножевыми ранениями в районе Хаммерсмит на западе Лондоне. Это произошло около часа ночи в понедельник.

По заявлению лондонской полиции, этого человека преследовала группа мужчин и женщин после того, как между ними произошла драка в магазине.

Группа преследователей оказалась посетителями одной вечеринки в доме неподалеку. Полицейские попытались их допросить, однако получили отказ, после которого арестовали 39 человек.

Все они продолжают оставаться в полиции, пока идет следствие.

Пострадавший мужчина получил первую помощь на месте происшествия, а затем в критическом состоянии был доставлен в больницу.

Как заявил полицейский инспектор Марк Лоуренс, по всей видимости, нападение произошло после "незначительной разборки".

"Несмотря на то, что такое большое число арестов на ранней стадии расследования довольно необычно, из-за отказа сотрудничать с полицией и для того, чтобы сохранить существенные улики, связанные с этим серьезным нападением, подобная мера была необходима", - заявил Лоуренс.

Как передает с места происшествия корреспондент Би-би-си Грег Маккензи, нападение произошло на Фулхэм Пэлас Роуд, на асфальте там видны следы крови. Оцеплены тату-салон, паб Southern Belle и супермаркет Sainsbury's.

По словам полиции, поблизости были найдены два ножа.

Соседка, живущая рядом с квартирой, где была вечеринка, рассказала Би-би-си, что вечеринка не была шумной.