Центристская партия стала крупнейшей политической силой в Эстонии

Об этом в понедельник пишет BNS со ссылкой на данные Коммерческого регистра, отмечая, что на 31 декабря в Центристской партии насчитывалось 14 936 человек.

В оппозиционных Партии реформ было 12 153 человека и Консервативной народной партии (EKRE) — 8791, в правящих партии Isamaa (Отечество) 8504 и в Социал-демократической партии 5680 и в оппозиционной Свободной партии — 578 членов.

В 2018 году в Эстонии были учреждены три новые партии — партия «Богатство жизни», «Эстония 200» и «Народная воля». По данным регистра, в первых двух на конец года насчитывалось 538 и 582 человека соответственно, тогда как данных по «Народной воле» в регистре пока нет.