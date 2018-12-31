Центристская партия стала крупнейшей политической силой в Эстонии

Наиболее крупной по числу членов политической силой в Эстонии на конец 2018 года, по данным Коммерческого регистра, была правящая Центристская партия — в ее рядах насчитывается почти 15 000 человек. Самой малочисленной парламентской партией является Свободная партия, в которой состоят менее 600 человек.
Об этом в понедельник пишет BNS со ссылкой на данные Коммерческого регистра, отмечая, что на 31 декабря в Центристской партии насчитывалось 14 936 человек.
В оппозиционных Партии реформ было 12 153 человека и Консервативной народной партии (EKRE) — 8791, в правящих партии Isamaa (Отечество) 8504 и в Социал-демократической партии 5680 и в оппозиционной Свободной партии — 578 членов.
В 2018 году в Эстонии были учреждены три новые партии — партия «Богатство жизни», «Эстония 200» и «Народная воля». По данным регистра, в первых двух на конец года насчитывалось 538 и 582 человека соответственно, тогда как данных по «Народной воле» в регистре пока нет.
Список не входящих в число парламентских партий по численности рядов возглавляет Партия независимости (1948 человек), за нею следуют Объединенная левая партия Эстонии — 1741, Партия зеленых — 967 человек, Партия Свободы — Собрание земледельцев с 805 членами и Партия народного единства — 507 членов.