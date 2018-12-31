Госпрокуратура прекратила уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Таллинна

Государственная прокуратура прекратила уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Таллинна центриста Арво Сарапуу, передает Rus.ERR.
По данным ERR, Госпрокуратура завершила уголовное дело в отношении Сарапуу по опортунитету (когда дело не доходит до суда - ред.) и обязала Сарапуу оплатить судебные расходы.
25 мая прошлого года Полиция безопасности (КаПо) задержала вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия) по подозрению в рамках уголовного дела, связанного с организацией вывоза мусора в эстонской столице.
Уголовное дело Государственная прокуратура возбудила еще 1 марта 2017 года. Сарапуу были предъявлены подозрения по статье уголовного кодекса, рассматривающей сознательное нарушение ограничения на совершение сделок в крупном размере.