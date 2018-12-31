Пн, 31.12.2018
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  • Госпрокуратура прекратила уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Таллинна

Госпрокуратура прекратила уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Таллинна

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Арво Сарапуу.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Государственная прокуратура прекратила уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Таллинна центриста Арво Сарапуу, передает Rus.ERR.

По данным ERR, Госпрокуратура завершила уголовное дело в отношении Сарапуу по опортунитету (когда дело не доходит до суда - ред.) и обязала Сарапуу оплатить судебные расходы.

25 мая прошлого года Полиция безопасности (КаПо) задержала вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия) по подозрению в рамках уголовного дела, связанного с организацией вывоза мусора в эстонской столице.

Уголовное дело Государственная прокуратура возбудила еще 1 марта 2017 года. Сарапуу были предъявлены подозрения по статье уголовного кодекса, рассматривающей сознательное нарушение ограничения на совершение сделок в крупном размере.

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