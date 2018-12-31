Фото и видео: акция «Эстония танцует» собрала на главной площади Таллинна сотни человек
31 декабря 2018, 17:08
Сегодня днем в честь окончания юбилейного года ЭР100 на площади Вабадузе в Таллинне состоялось совместное исполнение последнего танца акции «Эстония танцует».
Танец начался 31 декабря в 15:00, а в 14:00 все желающие были обучены его движениям.
Совместное исполнение танца «Эстония танцует» прошло одновременно на 16 городах: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу.