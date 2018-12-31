Пн, 31.12.2018
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  • Галерея: акция «Эстония танцует» собрала на главной площади Таллинна сотни человек

Галерея: акция «Эстония танцует» собрала на главной площади Таллинна сотни человек

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Сегодня днем в честь окончания юбилейного года ЭР100 на площади Вабадузе в Таллинне состоялось совместное исполнение последнего танца акции «Эстония танцует».

Танец начался 31 декабря в 15:00, а в 14:00 все желающие были обучены его движениям.

Совместное исполнение танца «Эстония танцует» прошло одновременно на 16 городах: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу.

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