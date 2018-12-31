Новый год на ПБК пройдет без Керсти Кальюлайд

Новогоднее поздравление Юри Ратаса выйдет в эфир в 23:55, то есть в то время, когда по другим телеканалам с речью будет выступать президент Керсти Кальюлайд. Как отмечает Postimees, она обратится к жителям Эстонии в прямом эфире из Пярну.

И хотя телезрители ПБК не увидят новогоднее приветствие президента, в 22:55 они смогут послушать праздничную речь президента России Владимира Путина.

Как рассказали в государственной канцелярии, Юри Ратас записал новогоднее поздравление за свой счет, чтобы потом публиковать видео в социальных сетях и предлагать его телеканалам.

По словам директора по правительственным коммуникациям Урмаса Сеавера, соответствующие предложения были сделаны телеканалам ETV, ETV+, Kanal 2, TV3, ПБК и Таллиннскому ТВ. «Желание использовать видео изъявили ETV+, ПБК и Таллиннское ТВ», - заявил Сеавер, добавив, что на русскоязычных каналах обращение выйдет в эфир с субтитрами на русском языке.