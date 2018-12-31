Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лиссабон за 94 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee, lennuleidja.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 113 евро
Туда-обратно из Таллинна в Марсель и Тулузу начиная со 148 евро
Туда-обратно из Таллинна на Фарерские острова начиная со 188 евро
Туда-обратно из Таллинна в Марокко (в Касабланку и Агадир) начиная с 222 евро
Туда-обратно из Таллинна в Тиват начиная со 184 евро
Туда-обратно из Таллинна во Флориду начиная с 343 евро
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 497 евро
Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 549 евро
Туда-обратно из Таллинна в Прагу начиная со 147 евро
Туда-обратно из Таллинна на Черное море начиная со 157 евро
Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 178 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лейпциг начиная с 210 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 40 евро
Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 32 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 36 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дублин начиная с 65 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 70 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 73 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная с 94 евро
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 339 евро