«Помощников у нас никогда не было и не будет»: в Сети появилось новогоднее обращение Владимира Путина

«У каждого сейчас свои ожидания. Но по большому счету все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались», - сказал Путин.

Он отметил, что в новогоднюю ночь, «как в детстве, мы загадываем желания, ждем везения и удачи».

«И пусть они будут. Но все же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой. Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и, главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему», - подчеркнул президент.

По его словам, сделать это возможно только объединившись вместе.

«Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей», - заявил Путин.

«А сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью, и вниманием, и понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство, и создает его наша душевная щедрость», - отметил глава государства.

По его словам, именно душевная щедрость помогает поддерживать тех, кто в этом нуждается.

«Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен. Ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия», - сказал он.

Президент призвал россиян сказать друг другу теплые слова, поблагодарить родителей, обнять детей.

«Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием», - сказал Путин и поздравил россиян с Новым, 2019 годом.

«Искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей Родине, нашей любимой России – успехов и процветания», - добавил глава государства.