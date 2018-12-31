В январе прекратится выпуск банкнот достоинством 500 евро

Выпуск банкнот достоинством 500 евро прекратится в январе 2019 года, при этом ранее выпущенные банкноты останутся законным платежным средством и не будут изыматься из обращения.
С 27 января 500-евровые банкноты прекратят выпускать 17 из 19 центробанков еврозоны, сообщает 31 декабря Rus.ERR со ссылкой на Европейский центральный банк и Банк Эстонии.
Для обеспечения беспрепятственного перехода на евробанкноты второй серии центральные банки Германии и Австрии продолжат выпуск денежных купюр достоинством 500 евро до 26 апреля 2019 года.
При этом ранее выпущенные 500-евровые банкноты останутся законным платежным средством и не будут изыматься из обращения.
В сообщении Банка Эстонии также отмечается, что купюры достоинством 100 и 200 евро второй серии поступят в обращении 28 мая 2019 года.