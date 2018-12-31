Флойд Мэйуэзер за две минуты нокаутировал японского кикбоксера.

Насукава трижды побывал в нокдауне, после чего угол японца принял решение остановить поединок. Победа Мэйуэзера не будет включена в официальную статистику, бой не обслуживался судьями.

Поединок проходил по правилам бокса в весовой категории до 67,7 килограмма. Бой должен был продлиться три раунда по три минуты.