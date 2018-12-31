Пн, 31.12.2018
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  • Новый год с Rus.Postimees: прямая трансляция праздничного концерта на площади Вабадузе!

Новый год с Rus.Postimees: прямая трансляция праздничного концерта на площади Вабадузе!

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Портал Rus.Postimees ведет прямую трансляцию с площади Вабадузе в Таллинне, где в 21:00 начнется грандиозный концерт по случаю празднования Нового года.

«Программа концерта начнется в 21.00, когда музыку будет ставить Disco Tallinn. В 21.30 прозвучат слова приветствия и начнется двухчасовой концерт. На сцену выйдут Уудо Сепп, Майан, группа Shanon и ансамбль 2 Quick Start. Завершится концерт выступлением рэпера Генки и Пауля Оя», - рассказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Незадолго до наступления Нового года на большом экране можно будет посмотреть выступление президента Эстонии. Ровно в полночь над площадью Вабадузе можно будет увидеть традиционный фейерверк.

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