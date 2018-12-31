В старой Таллиннской тюрьме будут проводить учения силовиков

По словам ведущего специалиста по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Марко Илда, полицейские будут проводить на территории бывшей тюрьмы тактические учения и отрабатывать навыки в новой обстановке. «На этом объекте полицейские могут практиковаться в задержании преступников на застроенной большими зданиями территории, учиться перемещению и командной работе, - сказал Илд, добавив, что особенности и масштаб этого объекта позволяют проводить здесь учения другого типа.