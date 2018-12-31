Пн, 31.12.2018
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  • На Кихну после реставрации открылся маяк

На Кихну после реставрации открылся маяк

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Маяк в Кихну.

ФОТО: Silvia Paluoja

После масштабной реставрации для посетителей вновь открылся маяк на острове Кихну - 15 лет назад он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тридцатиметровый маяк на Кихну, построенный в 1864 году, - это украшение и гордость острова. Вблизи острова много мелких мест, поэтому он показывал мореплавателям верную дорогу на остров, передает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

В последние 20 лет из-за аварийного состояния башня была закрыта для посещения, но к юбилею Эстонии островитяне получили деньги на капитальный ремонт маяка.

Работы по реставрации обошлись в 770 тысяч евро, теперь гости и местные могут любоваться этим историческим объектом.

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