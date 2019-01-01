Вт, 1.01.2019
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас
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  • Фото и видео: от попадания ракеты загорелось садоводство Nurmiko

Фото и видео: от попадания ракеты загорелось садоводство Nurmiko

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Через 18 минут после полуночи центр тревоги получил сообщение о том, что в волости Саку на Юуликуу-теэ горят парники садоводства Nurmiko.

По предварительным данным, возгорание началось от фейерверка.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, загорелся тепличный комплекс в садоводстве Nurmiko. Спасатели ограничили возгорание, чтобы огонь не перекинулся на жилые дома.

В 3.18 Спасательный департамент сообщил, что тушение на Юуликуу-теэ продолжится до утра, поскольку работы осложняет сильный ветер.

«Сейчас тушение производится снаружи здания, утром парник начнут сносить и работать внутри», - сообщил рано утром в Твиттере департамент.

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