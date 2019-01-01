Фото и видео: от попадания ракеты загорелось садоводство Nurmiko
1 января 2019, 9:09
Через 18 минут после полуночи центр тревоги получил сообщение о том, что в волости Саку на Юуликуу-теэ горят парники садоводства Nurmiko.
По предварительным данным, возгорание началось от фейерверка.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, загорелся тепличный комплекс в садоводстве Nurmiko. Спасатели ограничили возгорание, чтобы огонь не перекинулся на жилые дома.
В 3.18 Спасательный департамент сообщил, что тушение на Юуликуу-теэ продолжится до утра, поскольку работы осложняет сильный ветер.
«Сейчас тушение производится снаружи здания, утром парник начнут сносить и работать внутри», - сообщил рано утром в Твиттере департамент.