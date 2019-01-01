Rus.Postimees.eeТаллиннСказочное свинство: так выглядят улицы Таллинна после праздникаСказочное свинство: так выглядят улицы Таллинна после праздникаrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать1 января 2019, 9:17Каждый раз утром 1 января на таллиннские улицы приходит год свиньи. Не земляной, а вполне наземной и двуногой. Взгляните, что оставили после себя празднующие на улицах Таллинна.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьмусорновый годталлинн