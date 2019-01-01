Rus.Postimees.eeТаллиннГалерея: Старый город гулял до утраГалерея: Старый город гулял до утраrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать1 января 2019, 10:07Президентскую речь послушали, фейерверк запустили, после чего праздновавшие разбрелись по злачным заведениям Старого Таллинна. Смотрите галерею, как таллиннцы гуляли до утра.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьновый годталлинн