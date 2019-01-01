Новогодний пожар в оренбургском Орске: погибла семья с тремя детьми и двое гостей

"После тушения пожара обнаружены тела хозяина дома, его супруги и их троих сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев. На месте происшествия обнаружены также тела двоих гостей: мужчины и женщины, которые пришли отпраздновать новогодние праздники", - говорится в сообщении.