Новогодний пожар в оренбургском Орске: погибла семья с тремя детьми и двое гостей
1 января 2019, 10:36
Во вторник утром в частном жилом доме в оренбургском Орске произошел пожар, в результате которого погибли семь человек. Пожар предположительно начался из-за замыкания электропроводки.
"После тушения пожара обнаружены тела хозяина дома, его супруги и их троих сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев. На месте происшествия обнаружены также тела двоих гостей: мужчины и женщины, которые пришли отпраздновать новогодние праздники", - говорится в сообщении.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.