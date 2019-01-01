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Новогодний пожар в оренбургском Орске: погибла семья с тремя детьми и двое гостей

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Снимок иллюстративный

ФОТО: Urmas Luik

Во вторник утром в частном жилом доме в оренбургском Орске произошел пожар, в результате которого погибли семь человек. Пожар предположительно начался из-за замыкания электропроводки.

"После тушения пожара обнаружены тела хозяина дома, его супруги и их троих сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев. На месте происшествия обнаружены также тела двоих гостей: мужчины и женщины, которые пришли отпраздновать новогодние праздники", - говорится в сообщении.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

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