Вт, 1.01.2019
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  • Новогодняя ночь у спасателей: в Нарве мальчику угодила ракета в лицо

Новогодняя ночь у спасателей: в Нарве мальчику угодила ракета в лицо

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Снимок иллюстративный

ФОТО: Kristjan Teedema

Спасательный департамент получил в новогоднюю ночь по всей Эстонии 104 вызова, из которых самым серьезным оказался пожар в тепличном комплексе садоводства OÜ Nurmiko в волости Саку. Были и пострадавшие от фейерверка дети.

По словам ответственного дежурного Спасательного департамента Меэлиса Меси, в пожарах никто не пострадал, однако были пострадавшие при использовании пиротехники. «Спасатели отреагировали на четыре происшествия, в которых люди получили травмы при запуске фейерверка. Из них один случай произошел в Нарве, где 12-летний мальчик получил травмы в результате попадания ракеты в лицо. При обращении с пиротехникой всегда надо быть осторожными: использовать ее на безопасном удалении от людей, не подвергая опасности себя и других», - сказал Меси.

Всего в стране в новогоднюю ночь произошло 56 возгораний, особенно многочисленными были возгорания мусорных ящиков, которых оказалось 25.

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