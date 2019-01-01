Новогодняя ночь у спасателей: в Нарве мальчику угодила ракета в лицо

По словам ответственного дежурного Спасательного департамента Меэлиса Меси, в пожарах никто не пострадал, однако были пострадавшие при использовании пиротехники. «Спасатели отреагировали на четыре происшествия, в которых люди получили травмы при запуске фейерверка. Из них один случай произошел в Нарве, где 12-летний мальчик получил травмы в результате попадания ракеты в лицо. При обращении с пиротехникой всегда надо быть осторожными: использовать ее на безопасном удалении от людей, не подвергая опасности себя и других», - сказал Меси.