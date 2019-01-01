Год для биржи оказался неудачным

С начала года индекс Таллиннской биржи ОМХТ снизился на 6,36 процента до 1162,86 пункта, вместе с тем, в сравнении с 28 февраля, когда биржа поднялась до своего рекордно высокого уровня, этот спад выглядит еще более впечатляющим — на 10,45%.

Признаком наступления медвежьего рынка, по традиционной шкале, является падение на 20 или более процентов от ранее достигнутых максимумов.

Основными событиями года для Таллиннской биржи трейдеры считают выход 13 июня на биржу акций государственного предприятия Tallinna Sadam (Таллиннский порт) и уход в августе с биржи Olympic Entertainment Group (OEG).

Всего в течение года на Таллиннской бирже были осуществлены 64 321 сделка и оборот биржи составил 221,9 млн евро. В сравнении с 2017 годом активность торгов в уходящем году выросла; год назад на бирже было совершено 60 276 сделок и ее оборот составил 151,5 млн евро.

Уходящий год для бирж Риги и Вильнюса был сравним с годом на Таллиннской бирже, рынки вышли на рекордные показатели летом, но в сравнении с началом года рынки сейчас в глубоком минусе. Биржевой индекс Вильнюса OMXV за год снизился на 5,57 процента до 616,9 пунктов и Риги OMXR — на 6,74 процента до 929,02 пункта.