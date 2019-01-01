В московском Парке Горького обрушился мост. Пострадали 13 человек (ВИДЕО)

При обрушении деревянного моста над катком в московском Парке Горького пострадали 13 человек. Это случилось в первые секунды нового 2019 года, передает Newsru.com.
Обрушилась конструкция пешеходного перехода через каток, сообщает сайт московской мэрии. Это произошло сразу после боя курантов во время исполнения гимна России, и на мосту было много народу. Все они свалились вниз, но с относительно небольшой высоты.
Часть катка была повреждена, ее территорию огородили. На остальном пространстве посетители парка продолжили кататься на коньках.
В Москве сразу после курантов в парке Горького обрушился пешеходный мост🤷🏼♂️ #мост #пешеходныймост#рухнул #москва #паркгорького pic.twitter.com/FBQkmLklaN— Andrei Konovalov (@qPu9GAxP9k8JjlA) January 1, 2019
По предварительным данным, причиной обрушения стала техническая неисправность моста.
Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь, тяжелых пострадавших нет. Как уточняет РИА "Новости", на место происшествия прибыли около десяти экипажей скорой помощи и несколько пожарных расчетов. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения агентству сообщили, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы их жизням нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter выразил сочувствие пострадавшим и пообещал разобраться с причинами случившегося.
В администрации парка сообщили, что по техническим причинам произошло нарушение целостности секции деревянного пешеходного перехода. "Мы приносим свои извинения всем гостям, для которых сценарий праздника изменился в связи с событиями", - сообщает администрация парка.