В новогоднюю ночь скорой помощи поступило более тысячи вызовов

По словам главного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, в ночь на новый год по всей стране скорой помощи поступило 1051 вызовов, в том числе 377 в Таллинне.

"В связи с общими травмами помощь потребовалась 55 пациентам, в том числе в 17 случаях травм оказались последствием насилия», - сказал Адлас BNS.

Помощь людям, злоупотребившим алкоголем, потребовалась в 60 случаях. «В то же время год назад таких вызовов было 89, так что ситуация несколько улучшилась», - сказал Адлас BNS.

Четыре человека в Таллинне пострадали из-за пиротехники, им потребовалась скорая помощь.