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В новогоднюю ночь скорой помощи поступило более тысячи вызовов

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Новогодняя ночь 2018/2019 в Старом Таллинне.

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

В новогоднюю ночь скорой помощи поступило более тысячи вызовов, в Таллинне работали и дополнительные бригады медиков.

По словам главного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, в ночь на новый год по всей стране скорой помощи поступило 1051 вызовов, в том числе 377 в Таллинне.

"В связи с общими травмами помощь потребовалась 55 пациентам, в том числе в 17 случаях травм оказались последствием насилия», - сказал Адлас BNS.

Помощь людям, злоупотребившим алкоголем, потребовалась в 60 случаях. «В то же время год назад таких вызовов было 89, так что ситуация несколько улучшилась», - сказал Адлас BNS.

Четыре человека в Таллинне пострадали из-за пиротехники, им потребовалась скорая помощь.

После полуночи были привлечены дополнительные бригады скорой помощи, готовые быстро реагировать на вызовы в новогоднюю ночь.

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