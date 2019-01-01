В Манчестере мужчина с криком "Аллах акбар!" ранил ножом двух пассажиров метро и полицейского

Преступление было совершено около 21:00 31 декабря на станции метро "Манчестер Виктория" на севере города. Прямо на платформе подозреваемый нанес ножевые ранения мужчине и женщине, а также сотруднику транспортной полиции, пишет The Sun . Находившиеся на станции пассажиры, увидев мужчину, вооруженного 30-сантиметровым кухонным ножом, в ужасе разбегались. Некоторые из них в панике прыгали на железнодорожные пути.

Пострадавшая женщина получила ранения лица и брюшной полости, а у мужчины поврежден пищеварительный тракт. Обоим потерпевшим исполнилось около 50 лет.

30-летний полицейский был ранен ножом в плечо. После оказания медицинской помощи его отпустили из больницы.

В задержании подозреваемого участвовало шесть или семь полицейских. Им пришлось применить электрошоковый пистолет и перцовый баллончик, чтобы обезвредить нападавшего. Тот в момент задержания критиковал британскую внешнюю политику. "Пока вы продолжаете бомбить другие страны, такие (нападения) будут происходить снова и снова", - сказал задержанный.

При посадке в полицейский фургон мужчина продолжал кричать "Аллах акбар!" Этот момент был снят на видео, распространенное потом в соцсетях, в том числе в Twitter.