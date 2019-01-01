Полиция просит помощи очевидцев аварии
1 января 2019, 12:52
Полиция просит помощи очевидцев, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего утром 1 января на улице Паю, 21 в Тарту.
В 10.19 поступило сообщение о том, что в Тарту на Паю, 21 в период с 2 до 10 часов кто-то повредил проволочное ограждение, в результате чего оно оказалось помято на протяжении восьми метров. По фрагментам транспортного средства, оставшимся на месте аварии, можно предположить, что в забор врезался автомобиль Mercedes Benz 1999 года выпуска.
Всех, кто видел данное происшествие или может предоставить какую-либо информацию о нем, просят позвонить по телефонам 730 8814, 612 3000 или написать по адресу louna.ate@list.politsei.ee.