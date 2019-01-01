Полиция просит помощи очевидцев аварии

В 10.19 поступило сообщение о том, что в Тарту на Паю, 21 в период с 2 до 10 часов кто-то повредил проволочное ограждение, в результате чего оно оказалось помято на протяжении восьми метров. По фрагментам транспортного средства, оставшимся на месте аварии, можно предположить, что в забор врезался автомобиль Mercedes Benz 1999 года выпуска.