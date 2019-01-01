Вт, 1.01.2019
Меня всегда волнует то, что вырывается за национальные флажки, что пренебрегает ими. Елена Скульская

Полиция просит помощи очевидцев аварии

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Пострадавший забор.

ФОТО: Lõuna prefektuur

Полиция просит помощи очевидцев, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего утром 1 января на улице Паю, 21 в Тарту.

В 10.19 поступило сообщение о том, что в Тарту на Паю, 21 в период с 2 до 10 часов кто-то повредил проволочное ограждение, в результате чего оно оказалось помято на протяжении восьми метров. По фрагментам транспортного средства, оставшимся на месте аварии, можно предположить, что в забор врезался автомобиль Mercedes Benz 1999 года выпуска.

Всех, кто видел данное происшествие или может предоставить какую-либо информацию о нем, просят позвонить по телефонам 730 8814, 612 3000 или написать по адресу louna.ate@list.politsei.ee.

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