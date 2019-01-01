Видео: где в мире был самый шикарный новогодний салют?

Зачин новогодним фейерверкам положил крупнейший австралийский город Сидней, встретивший Новый год самым масштабным за всю историю города салютом. В течение суток сиднейскому представлению составили конкуренцию другие города мира.
Салют над Сиднеем длился 12 минут, за ним наблюдали 1,5 миллиона человек. Перед этим над городом прошла гроза, но зрителей это не испугало.
В Гонконге сотни тысяч жителей наблюдали фейерверк в течение десяти минут.
В дубайском Рас аль-Хаиме за 12 минут попытались установить рекорд книги Гиннесса по продолжительности целостного салюта. Прежний рекорд равен 11,83 км.
Мороз не испугал публику, собравшуюся посмотреть салют на Красной площади в Москве.
В Берлине возле Бранденбургских ворот встречали Новый год сотни тысяч людей.
В тот же час встречали Новый год в Париже, возле Триумфальной арки.
В Лондоне салют устроили возле колеса обозрения London Eye на берегу Темзы.
По другую сторону Атлантики мощно встретили Новый год на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
А в Рио-де-Жанейро незабываемое зрелище ждало два миллиона бразильцев, собравшихся на пляже Копакабана.