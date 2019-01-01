Видео: где в мире был самый шикарный новогодний салют?

Салют над Сиднеем длился 12 минут, за ним наблюдали 1,5 миллиона человек. Перед этим над городом прошла гроза, но зрителей это не испугало.

В Гонконге сотни тысяч жителей наблюдали фейерверк в течение десяти минут.

В дубайском Рас аль-Хаиме за 12 минут попытались установить рекорд книги Гиннесса по продолжительности целостного салюта. Прежний рекорд равен 11,83 км.

Мороз не испугал публику, собравшуюся посмотреть салют на Красной площади в Москве.

В Берлине возле Бранденбургских ворот встречали Новый год сотни тысяч людей.

В тот же час встречали Новый год в Париже, возле Триумфальной арки.

В Лондоне салют устроили возле колеса обозрения London Eye на берегу Темзы.

По другую сторону Атлантики мощно встретили Новый год на Таймс-сквер в Нью-Йорке.