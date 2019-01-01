Ким Чен Ын позвал Трампа на встречу, но посоветовал не испытывать терпение и миролюбие Пхеньяна

По словам Ким Чен Ына, выступление которого транслировало Центральное телевидение КНДР, страна будет вынуждена "неизбежно искать альтернативный курс, если США неправильно истолкуют терпение, которое проявляет народная республика" в ожидании ответных шагов своих партнеров по переговорам по снятию международных санкций, передает ТАСС. Заявив о своей готовности "встретиться с Трампом в любое время", политик еще раз подтвердил твердое намерение КНДР выполнить обещания о полной денуклеаризации страны.

Также лидер КНДР призвал прекратить совместные учения США и Южной Кореи с целью сделать Корейской полуостров зоной мира и заверил, что его страна "не будет использовать ядерное оружие". Вместе с тем он отметил, что на Корейском полуострове не должны появляться новые стратегические военные объекты.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и Северной Кореей. По ее итогам стороны подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров.

5 декабря помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что, по мнению американского лидера, Ким Чен Ын не выполняет взятые на себя обязательства, поэтому необходимо провести еще один американо-северокорейский саммит.

По словам Болтона, повторная встреча глав двух государств ожидается в январе - феврале 2019 года. Предполагается, что в ходе нового саммита лидеры двух стран изучат результаты взятых в Сингапуре обязательств и обсудят то, как они собираются выполнить эти обязательства.

Тем не менее в середине ноября Ким Чен Ын лично проинспектировал испытания нового передового тактического вооружения, которые были успешно проведены на полигоне в Академии оборонных наук. Кроме того, сообщалось, что вашингтонский Центр стратегических и международных исследований обнаружил в КНДР 13 ракетных баз, существование которых скрывает Пхеньян.