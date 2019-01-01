Картина дня: последствия новогодней ночи и важнейшие изменения, которые ждут нас в 2019 году

Галерея: Старый город гулял до утра

Президентскую речь послушали, фейерверк запустили, после чего праздновавшие разбрелись по злачным заведениям Старого Таллинна. Смотрите галерею , как таллиннцы гуляли до утра.

Сказочное свинство: так выглядят улицы Таллинна после праздника

Каждый раз утром 1 января на таллиннские улицы приходит год свиньи. Не земляной, а вполне наземной и двуногой. Взгляните, что оставили после себя празднующие на улицах Таллинна. Смотрите галерею!

В новогоднюю ночь скорой помощи поступило более тысячи вызовов

В новогоднюю ночь скорой помощи поступило более тысячи вызовов, в Таллинне работали и дополнительные бригады медиков. Читать далее...

Новогодняя ночь у спасателей: в Нарве мальчику угодила ракета в лицо

Спасательный департамент получил в новогоднюю ночь по всей Эстонии 104 вызова, из которых самым серьезным оказался пожар в тепличном комплексе садоводства OÜ Nurmiko в волости Саку. Были и пострадавшие от фейерверка дети. Читать далее...

Фото и видео: от попадания ракеты загорелось садоводство Nurmiko

Через 18 минут после полуночи центр тревоги получил сообщение о том, что в волости Саку на Юуликуу-теэ горят парники садоводства Nurmiko. Читать далее...

Новый год в роддоме: в первые же часы родилось трое мальчиков

Первый ребенок в 2019 году родился в родильном отделении клиники ТУ почти сразу после наступления Нового года. Мальчик появился на свет в 1.01. Читать далее...

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске: под завалами нашли выжившего младенца

В руинах обрушившегося в Магнитогорске дома найден живой десятимесячный младенец. За его жизнь борются медики. Читать далее...

В московском Парке Горького обрушился мост. Пострадали 13 человек (ВИДЕО)

При обрушении деревянного моста над катком в московском Парке Горького пострадали 13 человек. Это случилось в первые секунды нового 2019 года. Читать далее...

Штормовой ветер вызовет на море волны высотой до 7,5 метра

Сильный ветер вызовет во вторник на Балтийском море волны высотой 7,5 метра, предупреждает метеослужба. Читать далее...

5 событий, которые могут случиться в 2019 году

Тревожным и непредсказуемым был мир в 2018 году и ничто не свидетельствует, что в 2019 будет иначе. Вооруженные конфликты и политические интриги никому не дадут передышки. Портал TVNETвыделил пять важнейших событий, которые ожидаются в новом году. Читать далее...

19 важнейших изменений, которые вступают в силу в новом году

В новом году вступили в силу более 250 правовых актов, среди которых есть несколько важных налоговых изменений. В числе прочего снижается подоходный налог на регулярные дивиденды, поднимается акциз на газ и вступает в силу запрет на бесплатную раздачу людям полиэтиленовых пакетиков. Читать далее...

Эх, дороги! Что год грядущий нам готовит?

2018 год запомнится нам как очередной год реализации крупных дорожно-ремонтных проектов, определенно улучшивших нашу жизнь в итоге, но на какое-то время создавших хаос в движении. Все мы понимаем, что без ремонта уже имеющихся трасс не обойтись, как важно и строить новые, современные, отвечающие сегодняшней ситуации развязки и перекрестки. Заглянем же в будущее и узнаем, какие проекты запланировали в наступившем году самые крупные самоуправления Эстонии. Читать далее...

Новшества социальной сферы: в этом году нас ждет рост зарплат и пособий и единая цифровая регистратура