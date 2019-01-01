Стратегическое командование США извинилось за новогоднюю шутку про бомбежку Нью-Йорка

Твит с сомнительной шуткой был размещен в сети микроблогов ведомства за полчаса до полуночного спуска на Таймс-сквер освещенного новогоднего шара, который знаменует начало нового года, передает Reuters. В твите было опубликовано видео, на котором показан бомбардировщик B-2, сбрасывающий бомбы, а затем - взрывы на земле.

Шутка вызвала множество критических комментариев и вскоре была удалена, а вместо нее появилось извинение.

"Наш предыдущий новогодний твит был бестактен и не отражал наши ценности. Мы приносим извинения. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников", - говорится в новом сообщении командования в Twitter . Однако скриншот первоначального сообщения сохранили некоторые пользователи интернета, он опубликован в Сети.

U.S. Strategic Command ‘joke’ about dropping something on New Year’s Eve bombs on Twitter https://t.co/KilDp9Aght pic.twitter.com/DqRaoaDYSq — Serial Entreprenuer & Raconteur-Tom Coleman (@MKTG_FREE_TRNG) January 1, 2019

По традиции, каждый год 31 декабря в 23:59 по местному времени шар времени, расположенный на здании 1 на Таймс-сквер в Нью-Йорке, спускается по флагштоку с 23-метровой высоты. Нижней точки он достигает в полночь, и это символизирует наступление Нового года. Первый шар спускался в 1907 году, с тех пор традиция не нарушалась, за исключением 1942 и 1943 года. На спуск шара собираются посмотреть до миллиона зрителей, по телевидению за церемонией следят до миллиарда человек.

New York City's crystal ball dropped as rain-soaked throngs in Times Square cheered and smooched in celebration, joining revellers around the world in welcoming the New Year https://t.co/dE8UruX6j6 pic.twitter.com/HY3Oze4nEw — AFP news agency (@AFP) January 1, 2019

Минобороны РФ пошло еще дальше, выпустив календарь "Армия России" на 2019 год с шутками про ядерный апокалипсис и тайное оружие. На страницах календаря изображена российская военная техника и сами военнослужащие, а каждую фотографию сопровождает шутливое описание. Страница "Январь" украшена пусковой установкой с баллистической ракетой и надписью "Доставка грузов в любую точку мира", намекающей на ядерный удар по любому месту Земного шара.