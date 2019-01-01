Вт, 1.01.2019
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Видео во Франции люди застряли на аттракционе в 50 метрах над землей

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Cпасатели приняли решение эвакуировать участников инцидента на вертолете.

ФОТО: ANTOINE AGASSE / AFP

ЧП случилось в городе Ренн за пару часов до Нового года. Застрявших людей хотели снять с помощью лестницы, но пришлось привлекать вертолет, пишет Korrespondent.net.

Восемь человек оказались заблокированными на неисправном аттракционе на высоте 50 метров, сообщает радиостанция France Info.

Аттракцион Bomber Max, состоящий из двух вращающихся гондол вышел из строя около 21.30. Спасательная операция началась через полтора часа, когда прибывшие пожарные развернули лестницу высотой 30 метров.

Предполагалось, что заблокированные посетители, в том числе несколько детей, самостоятельно преодолеют более 20 метров, спустившись по "плечу" аттракциона на платформу лестницы. Однако маневр оказался невыполнимым, и спасатели приняли решение эвакуировать участников инцидента на вертолете.

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