Девушка через сервис BlaBlaCar подобрала попутчика и пропала. Теперь он признался в ее убийстве

"Пытался ограбить ее живой", - объяснил он свой мотив, и ответил утвердительно на вопрос, признает ли свою вину. Мужчина также подтвердил, что знает - его задержали за убийство, но заявил, что не знает имени и фамилии жертвы. На вопрос, раскаивается ли в содеянном, он также ответил утвердительно.

Мещанский суд Москвы арестовал Виталия Чикирева 1979 года рождения до 27 февраля, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство). Наказание по данному обвинению предусматривает от 6 до 15 лет заключения, сообщает "Интерфакс".

Позднее стало известно, что тело его жертвы нашли под Серпуховом. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, злоумышленник сам указал на место, после чего его повезли на проверку показаний на местности, где он указал местоположение трупа.

По данным следствия, вечером 23 декабря директор двух московских ресторанов Burger King Ирина Ахматова покинула место работы и направилась из центра Москвы в Тулу.

В ходе поисковых мероприятий установлено, что через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar в районе одной из станций метро на юге Москвы в ее автомобиль подсел мужчина. После этого следы женщины затерялись, по факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По некоторым данным, Ахматова уроженка Тулы, но жила в Москве и работала в ТЦ "Тройка". Подозреваемого задержали 30 декабря во Владимирской области в районе города Гороховец при попытке побега в Нижний Новгород. Мужчина и помогавший ему прятаться во Владимирской области приятель были доставлены в Москву и дали показания, сообщает Lenta.Ru.

По данным источника телеканала "360" в правоохранительных органах, задержанный оказался беглецом из психиатрической больницы и находился в розыске до 2014 года.

По информации силовиков, которую приводит Ura.Ru, Чикирев проходил срочную службу в отряде спецназначения "Скиф", а после - в московском ОМОНе. Также он неоднократно выезжал в командировки в Чечню.

В 2011 году его обвиняли в мошенничестве, но через месяц дело было приостановлено. Также сообщается, что подозреваемый был судим за разбой и изнасилование, и в 2017 году вышел на свободу. Мужчину отправят на психиатрическую экспертизу.

По данным источника Lenta.Ru в правоохранительных органах, Чикирев заранее спланировал убийство: он создал несколько фальшивых аккаунтов на BlaBlaCar, в том числе от лица женщин, и забронировал все места в машине Ахматовой.

Сразу после убийства он выбросил тело в лесополосе и на автомобиле поехал в Ярославль. Мужчина собирался продать машину на запчасти, но, узнав про начавшийся розыск, бросил его около одного из торговых центров.

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) ранее попросило генпрокуратуру проверить сервис BlaBlaCar и запретить ему перевозки групп лиц от восьми человек. А "Объединение автопассажирских перевозчиков" направило в Таганский районный суд Москвы иск о запрете деятельности сервиса BlaBlaCar, обвиняя сервис в помощи нелегальным перевозчикам.