Вт, 1.01.2019
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  • Пожар в социальном доме: одного человека увезли на скорой

Пожар в социальном доме: одного человека увезли на скорой
Фото с места происшествия

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Пожар в Выру.

ФОТО: Jaanus Mark

Сегодня рано утром в Выру загорелся дом, в котором находились четыре человека. Одного из них доставили в больницу, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Вызов поступил в 05.55 утра. Во время пожара в доме находились четыре человека, которые сами смогли выбраться наружу. Одного из них скорая доставила в больницу. По словам дежурного пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, пожар произошел в социальном доме.

В пресс-службе не смогли уточнить, насколько серьезно пострадали люди, но предположили, что травмы не были тяжелыми.

"О причинах пожара пока рано говорить. По предварительным данным, возгорание было связано с фейерверком, но пока нет точной информации, так что не будем спекулировать", - сказали в пресс-службе.

Работы по тушению завершились после половины восьмого утра.

Горевшее здание.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Пожар в Выру.

ФОТО: Jaanus Mark

Пожар в Выру.

ФОТО: Jaanus Mark

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