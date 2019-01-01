Пожар в социальном доме: одного человека увезли на скорой

Вызов поступил в 05.55 утра. Во время пожара в доме находились четыре человека, которые сами смогли выбраться наружу. Одного из них скорая доставила в больницу. По словам дежурного пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, пожар произошел в социальном доме.

В пресс-службе не смогли уточнить, насколько серьезно пострадали люди, но предположили, что травмы не были тяжелыми.

"О причинах пожара пока рано говорить. По предварительным данным, возгорание было связано с фейерверком, но пока нет точной информации, так что не будем спекулировать", - сказали в пресс-службе.

Работы по тушению завершились после половины восьмого утра.

Горевшее здание. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Пожар в Выру. ФОТО: Jaanus Mark