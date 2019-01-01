В Токио сторонник "Аум Синрикё" въехал на автомобиле в толпу празднующих Новый год

Нападение произошло ранним утром 1 января на улице Такэсита в популярном туристическом квартале Харадзюку, передает CNN . Как рассказывали очевидцы, люди падали один за другим. Причем одного из пострадавших мужчина атаковал, уже выйдя из автомобиля. Возраст раненых - от подростков до примерно 50 лет. В тяжелом состоянии госпитализирован студент университета.

Полиция задержала подозреваемого в нападении мужчину через 20 минут после того, как он попытался скрыться. Издание со ссылкой на Токийскую столичную полицию называет имя задержанного - Кадзухиро Кусакабе. Сначала он заявил правоохранителям, что совершил теракт, а затем рассказал, что специально повел автомобиль по узкой улице, чтобы выразить протест против смертной казни. По его словам, он не собирается оправдываться за свои действия.

Аффилированный с CNN телеканал Asahi сообщает, что задержанный действовал "в отместку за казнь членов культа "Аум Синрикё". В машине также было найдено много керосина. Следы горючей жидкости были обнаружены и на одежде нападавшего.

Секта "Аум Синрикё" была создана Сёко Асахарой в середине 1980-х годов на основе буддистских и индуистских традиций медитации, йоги и веры в апокалипсис. 20 марта 1995 года члены секты совершили теракт в токийском метро, распылив зарин в пяти составах подземки. В результате атаки погибли 13 человек, более 6,3 тысячи пострадали. До этого сектанты предприняли еще одну атаку в городе Мацумото. Тогда погибли восемь человек.

С помощью, в частности, газового оружия Асахара, провозгласивший себя реинкарнацией Христа, Будды и Шивы, желал устроить "последнюю битву добра и зла", в ходе которой собирался уничтожить врагов культа.

Асахару казнили 6 июля 2018 года вместе с шестью последователями за организацию зариновой атаки. 26 июля исполнили смертный приговор в отношении оставшихся шестерых руководителей "Аум Синрикё".