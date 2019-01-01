Фото: у виадука на Пярнуском шоссе найден труп

Фото: у виадука на Пярнуском шоссе найден трупПогибшему всего 27 лет
1 января 2019, 15:57
Сегодня днем в Таллинне у виадука на Пярнуском шоссе было найдено тело молодого человека, пишет Postimees.
По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдера, сегодня в 13.25 в Центр тревоги сообщили, что в Таллинне на крыше парковки по адресу Пярнуское шоссе, 105, лежит человек.
Прибывшие на место происшествия полицейские и медики констатировали смерть. Погибший - молодой человек 27 лет.
Причина смерти и подробности происшествия выясняются.