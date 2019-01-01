Вт, 1.01.2019
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  • Фото: у виадука на Пярнуском шоссе найден труп

Фото: у виадука на Пярнуском шоссе найден труп
Погибшему всего 27 лет

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Сегодня днем в Таллинне у виадука на Пярнуском шоссе было найдено тело молодого человека, пишет Postimees.

По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдера, сегодня в 13.25 в Центр тревоги сообщили, что в Таллинне на крыше парковки по адресу Пярнуское шоссе, 105, лежит человек.

Прибывшие на место происшествия полицейские и медики констатировали смерть. Погибший - молодой человек 27 лет.

Причина смерти и подробности происшествия выясняются.

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