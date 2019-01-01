Мать спасенного в Магнитогорске младенца жива, ребенка эвакуируют в Москву

"Мама мальчика жива. Она приехала в больницу и узнала своего сына", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ребенка нашли спасатели центра операций особого риска "Лидер". Спасатели раздвинули плиты и услышали плач ребенка. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

Затем ребенка аккуратно достали и передали медикам. Его направили на реанимобиле в детскую больницу.

"После тщательного осмотра мальчика, которого сегодня достали из под завалов жилого дома в Магнитогорске, его состояние оценивается специалистами как крайне тяжелое: у мальчика серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России во вторник.

По указанию министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой из Москвы в Магнитогорск вылетает специальный борт ФМБА, на котором для оказания экстренной помощи раненому ребенку отправятся лучшие детские анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи России, специалисты ФМБА. Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии.