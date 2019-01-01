Вт, 1.01.2019
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Мать спасенного в Магнитогорске младенца жива, ребенка эвакуируют в Москву
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ЧП в Магнитогорске

ФОТО: AFP / Scanpix

Состояние найденного под завалами дома в Магнитогорске 11-месячного ребенка оценивается как крайне тяжёлое. Его личность установила выжившая мать, сообщили в МЧС России.

"Мама мальчика жива. Она приехала в больницу и узнала своего сына", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ребенка нашли спасатели центра операций особого риска "Лидер". Спасатели раздвинули плиты и услышали плач ребенка. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

Затем ребенка аккуратно достали и передали медикам. Его направили на реанимобиле в детскую больницу.

"После тщательного осмотра мальчика, которого сегодня достали из под завалов жилого дома в Магнитогорске, его состояние оценивается специалистами как крайне тяжелое: у мальчика серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России во вторник.

По указанию министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой из Москвы в Магнитогорск вылетает специальный борт ФМБА, на котором для оказания экстренной помощи раненому ребенку отправятся лучшие детские анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи России, специалисты ФМБА. Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии.

Таким образом, число пострадавших в Магнитогорске при взрыве бытового газа в жилой многоэтажке достигло шести. В настоящее время известно о восьми погибших.

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