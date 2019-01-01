Фото: батарея салютов уничтожила автомобиль

1 января в 00.55 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Хааге горит легковой автомобиль. Volvo S60 настолько сильно пострадал в результате пожара, что теперь его можно сдать только в утиль, пишет Tartu Postimees.
Пожар начался с батареи салютов. После запуска фейерверка местный житель решил оставить пустую батарею на краю урны, чтобы не загорелся мусор внутри. Однако горячая батарея расплавила пластмассовый край урны, и в результате мусор все-таки загорелся. Оттуда огонь перекинулся на стоящий рядом автомобиль.
По словам побывавшего на месте происшествия репортера Kanal 2 Юргена Пуйстая, горящую машину заметил сосед, который позвонил в Спасательный департамент, а затем побежал к владельцу автомобиля. Совместными усилиями соседи предотвратили распространение пожара на деревянный навес, под которым стояла Volvo. Дом в результате пожара не пострадал.