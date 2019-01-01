Восемь человек стали жертвами ДТП на Украине

В салоне автомобиля Mazda находились супруги из Казанки. Мужчина погиб на месте, женщина с многочисленными травмами госпитализирована.

В автомобиле Opel ехала семья с детьми - жители Казанковского района. Девочка в возрасте около восьми лет была госпитализирована в бессознательном состоянии. Водитель и остальные шесть пассажиров автомобиля - трое взрослых и трое детей - погибли.