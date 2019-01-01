Вт, 1.01.2019
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Восемь человек стали жертвами ДТП на Украине

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Снимок иллюстративный

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

Восемь человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Н-11 "Днепр - Николаев" на выезде из поселка Казанка Николаевской области Украины, сообщает Интерфакс.

В салоне автомобиля Mazda находились супруги из Казанки. Мужчина погиб на месте, женщина с многочисленными травмами госпитализирована.

В автомобиле Opel ехала семья с детьми - жители Казанковского района. Девочка в возрасте около восьми лет была госпитализирована в бессознательном состоянии. Водитель и остальные шесть пассажиров автомобиля - трое взрослых и трое детей - погибли.

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