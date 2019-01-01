Из 20 лет эпохи евро ровно половину еврозона провела, оправляясь от мирового финансового кризиса десятилетней давности. Он прервал уверенный рост богатства стран, перешедших на единую валюту.

С другой стороны, эти два десятилетия были отмечены относительно низкой инфляцией - в среднем 1,7% в год, отмечает ЕЦБ, главная задача которого - обеспечить ценовую стабильность. Это ниже, чем в отдельных странах в десятилетия, предшествовавшие переходу на евро.

BBC News

И будущее еврозоны далеко не безоблачно.

Единая валюта лишает страны еврозоны возможности поддержать конкурентоспособность девальвацией, и потому всякий раз, когда где-нибудь дела идут неважно, политики с удовольствием стряхивают пыль с идеи отказа от евро.

Перспективам роста еврозоны угрожает и масштабная программа стимулов европейского центробанка. Поскольку экономика США после кризиса восстановилась быстрее, ФРС выключила печатный станок раньше ЕЦБ. Ставки в Америке растут, повышая привлекательность доллара и эффективность денежно-кредитной политики США.

В Европе же ставки по-прежнему близки к нулевым, а рост все никак не вернется к докризисным уровням. Неизбежное повышение стоимости кредитов усугубит главную проблему еврозоны - обслуживание и рефинансирование гигантских долгов некоторым странам не по карману даже при текущих ставках.

После масштабного кризиса десятилетней давности еврозона создала защитные механизмы и совместно с Евросоюзом собрала полтриллиона евро на спасение попавших в беду стран. Правда, большая часть этой суммы уже роздана пострадавшим от последнего кризиса - Греции, Португалии, Испании, Ирландии и Кипру.

Для большей живучести еврозоне нужна более тесная интеграция: банковский союз, совместный бюджет, единый долговой рынок. На этом пути она сделала только первые шаги, и наступивший 2019 год обещает новые испытания.

Американский президент Дональд Трамп продолжает торговую войну со всеми, включая Европу. Перед выборами европарламента в некоторых странах еврозоны растут антиевропейские настроения. А главный энтузиаст банковского союза, президент Франции Эммануэль Макрон увяз во внутренних проблемах.

Тем временем в Германии, крупнейшей экономике еврозоны и главном стороннике бюджетной дисциплины, подходит к концу эпоха Ангелы Меркель. А в ЕЦБ завершается правление Марио Драги, подпись которого красуется на всех новых купюрах евро. Осенью он покинет свой пост, и от того, кто станет новым руководителем европейского центробанка, во многом будет зависеть его политика.