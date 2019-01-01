Глава городской канцелярии смотрел на работе детское порно

А именно: теперь уже бывший руководитель канцелярии волостного собрания Яан Ярв с находящегося в его рабочем помещении компьютера 1208 раз искал на различных интернет-порталах такие ключевые слова, как mafiasex.ru, 12aninhos, 12y, 12yo, 13ans, 13 anos.

В ходе обысков на нескольких жестких дисках его рабочего компьютера были найдены фотофайлы, изображающие лиц младше 18, в том числе и младше 14 лет, в порнографических и эротических ситуациях.

Если на работе Ярв еще сдерживался, то у него дома на различных устройствах обнаружили более 15 000 фото- и видеофайлов с детской порнографией.

Бывший руководитель городской канцелярии Ярв пошел на соглашение с прокуратурой, в соответствии с которым Тартуский уездный суд 27 ноября приговорил 63-летнего Ярва к одному году и шести месяцам заключения. Наказание не будет приведено в исполнение, если он не совершит нового преступления в течение испытательного срока, равного году и шести месяцам.

Кроме того, Ярв должен оплатить и пройти консультацию для лиц с сексуальными отклонениями и при необходимости лечебную программу у сексопатолога или психиатра.