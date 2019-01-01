В Пыльвамаа в придорожной канаве найдено тело 15-летней девушки

В Пыльвамаа в придорожной канаве нашли тело 15-летней девушки без признаков насильственной смерти. Причину и обстоятельства смерти выяснит экспертиза.
1 января в 14.15 в Центр тревоги сообщили, что в волости Пыльва в придорожной канаве найдено тело девушки. В полиции уточнили, что погибшей было 15 лет, она жила в местном детском доме и ранее неоднократно уходила на ночь, не предупредив сотрудников, однако в таких случаях всегда возвращалась или ее приводили обратно. При каких обстоятельствах девушка ушла из детдома в этот раз, выясняется.
Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк отметил, что смерть девушки, чья жизнь только начиналась, крайне трагична. "Полиция делает все от нее зависящее, чтобы как можно быстрее выяснить, как девушка попала в беду и лишилась жизни. Мы проверили всевозможные версии в ходе первичного основательного осмотра места происшествия и тела погибшей, но ничто не указывает на преступление. Сейчас следственные действия продолжаются. В ходе дальнейшей экспертизы будет выяснена точная причина смерти", - сказал оперативный дежурный.
Для выяснения подробностей смерти несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.