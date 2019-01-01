В Пыльвамаа в придорожной канаве найдено тело 15-летней девушки

1 января в 14.15 в Центр тревоги сообщили, что в волости Пыльва в придорожной канаве найдено тело девушки. В полиции уточнили, что погибшей было 15 лет, она жила в местном детском доме и ранее неоднократно уходила на ночь, не предупредив сотрудников, однако в таких случаях всегда возвращалась или ее приводили обратно. При каких обстоятельствах девушка ушла из детдома в этот раз, выясняется.