Вт, 1.01.2019
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Для двух водителей год начался печально

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ДТП в Пярну.

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня после полудня в Пярну на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Ряэма столкнулись два легковых автомобиля, пишет Pärnu Postimees.

По словам очевидца, участниками аварии стали черный внедорожник Mercedes-Benz и Audi A6. Люди в результате ДТП не пострадали. Очевидец отметил, что Mercedes-Benz врезался в бок Audi. У какой из машин было преимущественное право проезда, неизвестно.

ДТП в Пярну.

ФОТО: Lugeja foto

Mercedes-Benz смог сам уехать с места происшествия, для транспортировки Audi потребовался буксир.

ДТП в Пярну.

ФОТО: Lugeja foto

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