Для двух водителей год начался печально
1 января 2019, 18:52
Сегодня после полудня в Пярну на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Ряэма столкнулись два легковых автомобиля, пишет Pärnu Postimees.
По словам очевидца, участниками аварии стали черный внедорожник Mercedes-Benz и Audi A6. Люди в результате ДТП не пострадали. Очевидец отметил, что Mercedes-Benz врезался в бок Audi. У какой из машин было преимущественное право проезда, неизвестно.
Mercedes-Benz смог сам уехать с места происшествия, для транспортировки Audi потребовался буксир.