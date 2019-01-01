На вечеринке задержаны 18 пьяных подростков

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сообщил, что 31 декабря в 22.45 в полицию поступила информация о компании подростков, которые пришли провести время на одну вечеринку и употребляют алкоголь. «На месте происшествия выяснилось, что всего собралось 18 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет, все они были в состоянии алкогольного опьянения», - сказал Вирк.

По его словам, в основном это были жители южной Эстонии, но среди собравшихся были и молодые люди из Харьюмаа. «За подростками вызвали их родителей, чтобы дать детям возможность проводить старый год в семейном кругу», - заметил Вирк.

По его словам, у подростков употребление алкоголя в столь юном возрасте быстро может привести к тому, что они теряют контроль над своими действиями, поэтому важно, чтобы они находились в безопасном окружении. «Мы знаем многие случаи, когда злоупотребивший алкоголем подросток отделялся от сверстников, мог вступить в конфликт с другими людьми и, бесцельно бродя в одиночку, подвергал себя опасности. И вчерашняя погода не способствовала долгому нахождению на улице», - сказал Вирк. Он напомнил родителям, чтобы те говорили с детьми об опасностях алкоголя и следили за тем, где находится их ребенок и чем он занимается.