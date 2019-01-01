Э-резидент Эстонии обогатился на 4 млрд долларов

Самый богатый человек в мире, глава и основатель Amazon Джефф Безос, увеличил свое состояние в прошлом году на 26 миллиардов долларов - до 125 миллиардов. А богатейший человек Индии и э-резидент Эстонии Мукеш Амбани разбогател на четыре миллиарда долларов, теперь его состояние оценивается в 44,3 млрд долларов, свидетельствует рейтинг богатейших людей мира, составленный Bloomberg.