В Йыхви каждый желающий может стать частью необычной инсталляции (видео)
1 января 2019, 20:50
В Йыхви установили световую инсталляцию, представляющую собой название волости, в котором отсутствует буква "i".
Вместо этой буквы предлагается встать любому человеку - так он становится важной составляющей частью самоуправления, сообщает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).
"Инсталляция сделана из простых вещей - арматуры, гирлянды. Делалась она, что самое главное, жителями города - в этом проекте приняли участие простые горожане. Молодежь вечерами в гараже готовила, красила, потом привезли и устанавливали, всю работу сделали местные люди, а не фирма", - рассказал участник проекта Владислав Наумов.