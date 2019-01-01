В Йыхви каждый желающий может стать частью необычной инсталляции (видео)

Вместо этой буквы предлагается встать любому человеку - так он становится важной составляющей частью самоуправления, сообщает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).

"Инсталляция сделана из простых вещей - арматуры, гирлянды. Делалась она, что самое главное, жителями города - в этом проекте приняли участие простые горожане. Молодежь вечерами в гараже готовила, красила, потом привезли и устанавливали, всю работу сделали местные люди, а не фирма", - рассказал участник проекта Владислав Наумов.