Вт, 1.01.2019
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас
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  • В Йыхви каждый желающий может стать частью необычной инсталляции (видео)

В Йыхви каждый желающий может стать частью необычной инсталляции (видео)

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ФОТО: скриншот

В Йыхви установили световую инсталляцию, представляющую собой название волости, в котором отсутствует буква "i".

Вместо этой буквы предлагается встать любому человеку - так он становится важной составляющей частью самоуправления, сообщает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).

"Инсталляция сделана из простых вещей - арматуры, гирлянды. Делалась она, что самое главное, жителями города - в этом проекте приняли участие простые горожане. Молодежь вечерами в гараже готовила, красила, потом привезли и устанавливали, всю работу сделали местные люди, а не фирма", - рассказал участник проекта Владислав Наумов.

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