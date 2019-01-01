Вт, 1.01.2019
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Видео: в центре Магнитогорска взорвалась маршрутка, СМИ сообщают о жертвах

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ФОТО: скриншот

В центре Магнитогорска взорвалось маршрутное такси, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным интернет-издания, возгорание автомобиля произошло рядом с домом, где 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд. Уточняется, что в результате взрыва маршрутки три человека погибли.

«Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев сообщает, что перед взрывом в маршрутке были слышны выстрелы. Другие свидетели происшествия утверждают, что там взорвался газовый баллон, пишет "Дождь"

"Поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Правды в Магнитогорске произошло загорание автомобиля "Газель", в котором находилось три человека (все взрослые). Погибло три человека", - говорится в сообщении Интерфакса.

Уточняется, что в автомобиле находилось два газовых баллона.

"На пр. Карла Маркса, 96 произошел хлопок в автомобиле "Газель". По предварительным данным, причина хлопка - неисправность газового оборудования", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются, добавил сотрудник пресс-службы.

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