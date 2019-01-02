Ср, 2.01.2019
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В Эстонии нарушено паромное сообщение между материком и островом Хийумаа

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Паром. Иллюстративное фото.

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Из-за очень сильного ветра в среду утром было прервано паромное сообщение между островом Хийумаа и материком.

Назначенные на 6:30 утра рейсы по маршруту Рохукюла-Хельтермаа  и Хельтермаа-Рохукюла отменены из-за шторма, сообщила компания-оператор линии TS Laevad.

Паромное сообщение с небольшими островами также нарушено, пишет rus.err.ee.

Судовая компания Kihnu Veeteed ранее извещала о том, что из-за сильного ветра в среду может быть нарушено и сообщение на линии Сыру-Трийги между островами Сааремаа и Хийумаа.   

На Балтийском море в среду ожидаются волны высотой до восьми метров.

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