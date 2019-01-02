В Эстонии нарушено паромное сообщение между материком и островом Хийумаа
2 января 2019, 7:52
Из-за очень сильного ветра в среду утром было прервано паромное сообщение между островом Хийумаа и материком.
Назначенные на 6:30 утра рейсы по маршруту Рохукюла-Хельтермаа и Хельтермаа-Рохукюла отменены из-за шторма, сообщила компания-оператор линии TS Laevad.
Паромное сообщение с небольшими островами также нарушено, пишет rus.err.ee.
Судовая компания Kihnu Veeteed ранее извещала о том, что из-за сильного ветра в среду может быть нарушено и сообщение на линии Сыру-Трийги между островами Сааремаа и Хийумаа.
На Балтийском море в среду ожидаются волны высотой до восьми метров.