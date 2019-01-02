Пограничники в США применили слезоточивый газ против беженцев

Как сообщили в пограничной службе США, слезоточивый газ применили в связи с тем, что толпа начала забрасывать полицейских камнями, пишет DW.com. В результате 25 человек были задержаны, среди них - двое подростков. Остальные беженцы смогли вернуться обратно на территорию Мексики. При этом, как утверждает фотокорреспондент AP, мигранты начали бросать камни после того, как пограничники применили силу.

В настоящий момент министерство иностранных дел Мексики не выступало с заявлениями по поводу инцидента. В связи с похожим происшествием в ноябре 2018 года мексиканские власти инициировали расследование, расценив применение слезоточивого газа как использование оружие против государства.

Мигранты надеются на убежище в США