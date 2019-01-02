Падение Берлинской стены в 1989 году стало кульминацией целого ряда событий, начавшихся в других странах восточного блока - в Польше, Венгрии, и самое главное - в Советском Союзе при правлении Михаила Горбачева.

В Берлине огромные толпы переходили еще недавно существовавшую границу. Некоторые выбегали из дома в халатах и тапочках - все понимали, что об этом моменте они будут рассказывать всю оставшуюся жизнь.

1980-е годы на Западе прошли под страхом ядерной войны и на фоне раскола в обществе. И вдруг в 1989-м возникло ощущение, что жизнь может быть другой, более радужной, пишет Джон Харрис.

Да, на сегодняшний день Польша и Венгрия стали примерами популизма, ностальгирующего по прошлому.

Цель амбиций российского президента Владимира Путина, судя по всему, заключается в том, чтобы отомстить Западу за его победу в 1989 году, пишет Guardian.

В отличие от 1989 года, когда казалось, что власти народа нет предела, сейчас все больше стран оказывается под контролем автократов, а радостные толпы на улицах сменились агрессивными троллями в интернете.

Но на свете есть ряд жестких правил: все празднества рано или поздно заканчиваются, история продолжает двигаться вперед, и все оказывается гораздо сложнее, чем выглядело на первый взгляд.

Как бы там ни было, во всем мире наследием событий 1989 года остается социальный либерализм и интернационализм, пишет Джон Харрис в Guardian.

Солсбери встает на ноги

Guardian рассказывает, как Солсбери справляется с тем, что произошло в городе в 2018 году.

4 марта 2018 года в службу скорой помощи поступило сообщение о рутинном, как казалось на первый взгляд, инциденте: на скамейке в парке были обнаружены мужчина средних лет и молодая женщина, оба без сознания.

Ничего рутинного тут не было. Это были Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные нервно-паралитическим веществом «Новичок». Этим же веществом был заражен полицейский Ник Бейли, который провел досмотр дома Скрипалей, а также - некоторое время спустя - еще двое жителей графства Уилтшир, Чарли Роули и Дон Стерджес, впоследствии скончавшаяся от отравления «Новичком».

Газета публикует рассказы нескольких жителей Солсбери и их ожидания от будущего.

Трейси Дашкевич, глава департамента общественного здравоохранения Уилтшира, говорит, что незадолго до того, как в Солсбери было применено химическое оружие, графство справлялось с последствиями неожиданного снегопада.

К 5 марта все эти работы закончились, и ее департамент получил сообщение о том, что произошло в Солсбери.

«Мы сразу поняли, что речь идет о чем-то беспрецедентном», - цитирует ее Guardian. «Такого не происходит в Солсбери. Вообще-то такого не происходит нигде».

В задачи Трейси Дашкевич входило убеждение местных жителей в том, что им ничего не грозит. Она и ее коллеги повторяли, что риск заражения остается низким, во что многие не верили, так как видели своими глазами полицейских и военных в костюмах химзащиты на улицах города.

По словам Дашкевич, сначала местные жители мало говорили о произошедшем, но спустя некоторое время стали обращаться к властям с вопросами. Некоторые живут рядом с местами, которые посещали Скрипали.

Паники, по ее словам, нет, но многие хотят услышать, что на данный момент все в порядке. Дашкевич также подчеркивает, что близлежащая местность будет проверяться на присутствие «Новичка» не меньше пяти лет.

Алистер Каннигам, глава «Группы возрождения Южного Уилтшира», говорит, что Солсбери еще не вернулся к нормальной жизни. По сравнению с 2017 годом число туристов, посетивших город, уменьшилось на один миллион человек.

Доходы магазинов и ресторанов упали на 15-20%.

Работа над очисткой мест, где были обнаружены следы «Новичка», продолжаются, пишет Guardian.

Солсбери, по его словам, стал жертвой целенаправленного нападения. Никто не мог предположить, что нападавшие могли столь грубо пренебречь жизнями людей и просто выкинуть флакон с ядом в общественном месте. «Это шокирует», - цитирует Каннигама газета.

Но, по его словам, местные жители спокойно отреагировали на последствия этого преступления. У многих родственники служат или служили в армии, и они не нервничают, когда неожиданно видят на улице военных.

Рэйчел Тиббек - хозяйка ювелирного магазина, мимо которого, судя по всему, прошли отравители Скрипалей, пишет газета. Она также директор организации «Улучшение бизнес-района Солсбери» (Salisbury Buisiness Improvement District).

По ее словам, после нападения некоторые бизнесы закрылись, другие сообщают, что число покупателей упало на 40-50%. Все меньше людей посещает собор Солсбери.

Она говорит, что туристы часто звонят и говорят, что больше не приедут в город, на что она и ее коллеги отвечают: «Мы все еще здесь, и изо рта у нас не идет пена».

Рэйчел Тиббек говорит, что возмущена тем, что отравители Скрипалей объявились в ее городе, думая, что им все сойдет с рук. Тот факт, что они просто выбросили флакон с ядом, указывает на то, что они не думали о цене человеческой жизни, считает она.

Кристиан Салливан работает каменщиком в соборе Солсбери. По его словам, в тот мартовский день все было спокойно, и он был шокирован, когда узнал, что произошло.

Солсбери, говорит он, не тот город, где ждешь каких-то происшествий. Но, с другой стороны, он напоминает, что собору уже 800 лет, и каменщики, работающие там, оперируют другими категориями времени.

«Мы думаем о веках, а не о днях, неделях или месяцах». В конце концов, нападение в Солсбери вряд ли серьезно отразится на городе или его соборе, цитирует его Guardian.

Ядерное сдерживание может обанкротить министерство обороны

Financial Times пишет, что строительство новых британских атомных подлодок может полностью подорвать бюджет министерства обороны.

В 2016 году, напоминает газета, британское правительство решило модернизировать силы ядерного сдерживания потенциальных противников и построить четыре новые, самые современные атомные подлодки.

Стоимость этого проекта - около 31 млрд фунтов (39,5 млрд долларов), что представляет серьезнейшую проблему для бюджета министерства обороны. В октябре его главе Гэвину Уильямсону удалось заручиться дополнительным финансированием в 1 млрд фунтов, но, как говорится в докладе британской Счетной палаты, в течение ближайших 10 лет министерству понадобится еще около 15 млрд фунтов.

У оборонного ведомства есть план расходов на десять лет, и четверть этого бюджета отведена на атомные субмарины.

Новые атомные подводные лодки войдут в строй через 15 или 20 лет, а это значит, что их системы защиты должны будут постоянно обновляться перед лицом все более и более изощренных методов кибератак. Никто не может предсказать, с какими киберугрозами им предстоит столкнуться через 15 лет.

Как отмечает газета, в течение десятилетий после окончания холодной войны казалось, что угроза ядерной войны сходит на нет.

Но нарастающая напряженность в отношениях между США, Россией и Китаем привела к росту обеспокоенности во многих странах тем, что существующие договоры об ограничении и нераспространении ядерного оружия могут стать неэффективными, пишет Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com