Полиция в Солсбери. Иллюстративное фото.

ФОТО: Matt Dunham / AP

 В обзоре британской прессы:

Пример прошлого

Guardian публикует статью своего обозревателя Джона Харриса, в которой тот пишет, что если и брать пример с прошлого, то стоит смотреть на 1989 год.

В 2019 году мы будем отмечать 30-ю годовщину событий, которые отличал общий оптимизм, вера в будущее и ощущение, что все человечество находится «в одной лодке», в отличие от превалирующих сейчас настроений.

В 1989 году целая волна революций, в основном мирных, прокатилась по странам Центральной и Восточной Европы, что, в свою очередь, привело к краху советского коммунизма.

В этом регионе мира люди выступили против монолитной власти - и та вдруг развалилась. Победили чувства бескрайних возможностей и свободы.