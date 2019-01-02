Жуткая история в Амбла: сын пытался особо жестоким образом убить мать и отца

В сентябре 2012 года живущий в Амбла Ярваского уезда 37-летний Свен пытался особо жестоким образом убить своих мать и отца. Сначала он ударил спящего отца. После этого начал избивать мать, планируя в итоге поджечь дом вместе со своими родителями. Чтобы создать видимость несчастного случая, он вложил в руки избитым пожилым людям огнетушители.