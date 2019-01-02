Ср, 2.01.2019
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  • Жуткая история в Амбла: сын пытался особо жестоким образом убить мать и отца

Жуткая история в Амбла: сын пытался особо жестоким образом убить мать и отца

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Избиение.

ФОТО: Эльмо Рийг/Sakala

Журналисты передачи «Очевидец», выходящей на канале ЭТВ, сделали сюжет о семейном насилии, жертвами которого стали пожилые люди, пишет Järva Teataja.

В сентябре 2012 года живущий в Амбла Ярваского уезда 37-летний Свен пытался особо жестоким образом убить своих мать и отца. Сначала он ударил спящего отца. После этого начал избивать мать, планируя в итоге поджечь дом вместе со своими родителями. Чтобы создать видимость несчастного случая, он вложил в руки избитым пожилым людям огнетушители.

Подробности здесь.

Что делать, если вы заметили насилие?

  • Если вы сами попали в беду или слышите у соседей брань, крики о помощи, видите, как кто-то использует насилие, звоните на номер 112. Самому нет смысла вмешиваться в скандал – агрессор может напасть и на посторонних.
  • Если вы столкнулись с жертвой, поговорите с ней. Помогите ей понять, что потерпевшая никогда не виновата в происходящем.
  • Помогите ей решиться обратиться в полицию, в службы помощи жертвам, женский опорный центр или к врачу, чтобы зафиксировать последствия насилия. Контакты служб помощи жертвам и женских опорных центров можно найти на сайте www.palunabi.ee.
  • Не давайте своих оценок, помогите найти контакты и помощь!

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